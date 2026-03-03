「ザボディショップ（THE BODY SHOP）」が、「デューベリー」シリーズを復刻し、3月5日に発売する。【画像をもっと見る】デューベリーシリーズは、「ホワイトムスク」と並びブランドを象徴する人気の香りで、顧客からの要望を受け定番アイテムとして復刻する。香りは弾けるようなジューシーなデューベリーに繊細なグリーンリーフとユーカリの清涼感から始まり、次第にジャスミン、フリージア、ホワイトリリーのみずみずしいフ