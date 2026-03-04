外務省は、イランに滞在していた日本人2人が陸路で隣国アゼルバイジャンに退避したと発表しました。外務省によりますと、日本時間の4日午前5時ごろ、イランからの退避を希望していた日本人2人が、現地の大使館が運行したバスで隣国アゼルバイジャンの首都バクーに到着しました。イランには、およそ200人の日本人が滞在していますが、3日現在、イランの空域は封鎖されていて、航空便は運航していません。2日には、イスラエルからも