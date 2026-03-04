検察側、公判で明らかに北海道・知床半島沖で２０２２年４月、乗客乗員２６人が死亡・行方不明となった観光船「ＫＡＺＵＩ（カズワン）」の沈没事故で、業務上過失致死罪に問われた運航会社「知床遊覧船」社長の桂田精一被告（６２）の第９回公判が３日、釧路地裁であった。検察側は、被告が事故の４日後、別の事件が起きたら事故の騒ぎが収まるという趣旨のメッセージを妻に送っていたと明らかにした。この日は検察側が被告