お笑い芸人の小籔千豊（52）が、2日放送のテレビ朝日『耳の穴かっぽじって聞け！』（毎週月曜深1：58〜）に出演。新喜劇所属時のギャラを明かした。りくりゅうへの”禁断の質問”に小籔千豊“激怒”→アナウンサーが謝罪の事態小籔はお笑いコンビ・ビリジアンとして活動していたが、相方からファミレスで「作家になる」と伝えられ、解散したことを明かした。「普通の仕事をしよう」とも考えたが、バッファロー吾郎Aや母親