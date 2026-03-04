◇サッカーAFC女子アジアカップオーストラリア2026(3/1〜/3/21、オーストラリア)サッカー『AFC女子アジアカップオーストラリア2026』は、1日からグループステージが開幕。日本は4日に初戦を迎えます。サッカー日本女子代表・なでしこジャパンは、2大会ぶり3度目の優勝を狙う今大会。「FIFA女子ワールドカップブラジル2027」予選を兼ねています。今大会の上位6チームがW杯の出場権を獲得。準決勝に進出すれば、無条件で出場権を獲得