緊迫するイラン情勢を受け、イランに滞在する日本人が日本政府の手配するバスに乗り、隣国に退避しました。イランには約200人の日本人が滞在していますが、外務省は先ほど、出国を希望する日本人2人がイランの首都テヘランから陸路で退避し、日本時間の4日午前5時前、隣国アゼルバイジャンの首都バクーに到着したと発表しました。これに先立ち2日には、イスラエルに滞在していた日本人5人が陸路でヨルダンに退避しています。