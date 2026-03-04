フリーアナウンサーの望月理恵が1日、自身のInstagramを更新し、いつもとひと味違ったグラビア撮影中のオフショットを公開した。【写真】こんな美しい50代いる!?望月理恵、グラビアオフショット本人ボツの写真も！（全5枚）望月は2月、雑誌インタビューでグラビア撮影を行う模様を公開し、大きな反響を呼んだ。この日も撮影仕事だったようで、「この撮影がどんな仕上がりに なるのでしょうか またお知らせします」と告知