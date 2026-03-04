Mr.Childrenが3月25日、通算22枚目のアルバム『産声』をリリースする。同アルバムよりタイトル曲「産声」が本日3月4日より先行配信リリースされた。これに伴って本日20:00には新曲「産声」ミュージックビデオがYouTubeプレミア公開となる。本作のレコーディングには、世武裕子(Piano)、山本拓夫(Sax & Flute)、西村浩二(Trumpet)、半田信英(Trombone)が参加した。以下に楽曲「産声」に関する桜井和寿のコメントをお届けしたい