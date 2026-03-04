職場環境を改善しようとする動きがあっても、経営陣がそれを力でねじ伏せようとする会社は少なくない。60代女性（事務・管理）は、職場でコロナ前まで行われていた「全国総会」という名の「つるし上げの罵倒の会議」について投稿を寄せた。全国の支店長たちを売上順に座らせ、罵倒するという凄絶なパワハラが行われ、泣き出す女性もいたという。その一方で、社長と専務、そしてその妻という同族経営の面々は、狭い部屋で堂々と煙草