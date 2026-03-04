同族経営の会社では、時に現代のコンプライアンスを無視した“独裁国家”のような光景が繰り広げられることがある。60代女性（事務・管理）から、あまりに前時代的な職場の実態について投稿が寄せられた。「北海道や九州から来てる人はうんざりだろうなと思いました」こう女性が振り返るのは、コロナ前まで日常的に行われていた「全国総会」という名の会議だ。その名の通り全国の支店長クラスが都内の公営会議室に集められた。異様