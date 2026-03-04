『ブラック・スノウ』（ジェームズ・M・スコット 著）「日本本土への焼夷弾爆撃は、原爆というあまりにも巨大な出来事の陰に隠れ、戦争史の中で軽く扱われがちだった。広島や長崎のことは誰もが知っている。しかし、建物や都市への被害という点に限って言えば、焼夷弾による空襲のほうが、さまざまな意味で、はるかに破壊的だった。こうした歴史的な軽視を是正したい、という思いもあって、書くことにした」【写真】この記事の写真