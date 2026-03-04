高市首相の下で自民党が歴史的大勝となった2月の衆議院議員選挙。総務省の速報集計（小選挙区）によると、当選者のうち子育て世代に重なる25〜49歳（20代後半から40代）が全体の約3割を占める。政治はこうした世代にも「続けられる仕事」なのか。若い世代であるほど、次に突き当たるのは、結婚、出産、育児、介護といった生活の変化を抱えながら、それでも政治を続けられるのか、である。政治の「当たり前」は家庭時間を削るその現