タレントの東野幸治とSnow Manの渡辺翔太がMCを務めるフジテレビ系『この世界は1ダフル』（毎週木曜後9：00）が、26日の放送をもってレギュラー放送を終了。4月以降は特番として放送することが決定した。【別カット】憧れの木村拓哉を前に…緊張する渡辺翔太同番組は雑誌の名編集者、一流弁護士、人気ウエディングプランナー、脚本家など、さまざまな世界で活躍する一流たちが見聞きした“人生で1番スゴい話”、すなわち“1ダ