イランから退避した日本人2人が、隣国アゼルバイジャンに到着しました。外務省によりますと、アメリカとイスラエルによる激しい攻撃が続く中、イランにいた日本人2人が出国を希望して陸路で退避し、日本時間の4日午前4時50分ごろ、隣国アゼルバイジャンの首都バクーに到着したということです。これに先立ち、すでにイスラエルからは2日に日本人5人がヨルダンに退避していて、政府は周辺国に滞在する日本人の退避の支援を進めていま