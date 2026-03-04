11年前、千葉県内の神社にある国の重要文化財などに油のような液体をかけた疑いで逮捕状が出されていた男が、滞在先のアメリカの現地当局から日本側に身柄が引き渡され逮捕されました。アメリカに住む医師の男（63）は2015年、千葉・香取市の香取神宮の国の重要文化財の楼門など十数カ所に、油のような液体をかけた建造物損壊の疑いがもたれていて、逮捕状が出されています。男は事件後、日本から出国しアメリカで暮らしていました