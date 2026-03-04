C-2とC-17が共同訓練航空自衛隊・航空支援集団は2026年2月27日、第2輸送航空隊のC-2輸送機が、ハワイでアメリカ空軍のC-17輸送機と共同訓練を実施したと発表し、その様子を公式Xで公開しました。【画像】明らかに違う！これが日米の「巨大輸送機」が並んだ様子ですC-2は埼玉県にある入間基地の第2輸送航空隊に配備が進み、航空自衛隊では最新・最大の輸送機です。退役した先代のC-1輸送機に比べて大幅に能力が向上しており、航