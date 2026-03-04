イスラエル軍がイランの最高指導者ハメネイ師の後継者を選ぶ会議を標的に空爆を実施したと報じられました。アメリカのニュースサイト「アクシオス」によりますと、イラン北部の都市コムで3日、ハメネイ師の後継者を選ぶために聖職者らが集まっていた建物に対し、イスラエル軍が空爆を実施したということです。空爆は票の集計中に行われていて、イスラエルの当局者は「新たな最高指導者の選出を阻止したかった」と話しているという