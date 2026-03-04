アメリカのトランプ大統領はイラン攻撃をめぐって、軍事作戦は5週間以上続く可能性があるとの見方を示しました。アメリカメディアの取材に対し、「まだ本気の攻撃を始めてすらいない」と述べています。■トランプ大統領「大きな波はまだ来ていない」「壮絶な怒り」作戦と命名し始まった、アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦は4日目。まずはアメリカの主張と状況を見ていきます。アメリカ中央軍はイランへの攻撃開始から