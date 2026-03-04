開幕投手の有力候補２人が満を持して今年初の対外試合に臨む。広島の床田寛樹投手（３１）と森下暢仁投手（２８）が３日、マツダスタジアムでの投手練習に参加した。４日に京セラドームで行われるオリックスとのオープン戦へ、床田は平常心を強調した。２イニングを投げる予定で「しっかり投げられたら良いかなという感じ。あと、もうちょっと質の良い真っすぐにもできたら」と意気込んだ。キャンプでは昨季までとは違う握り方