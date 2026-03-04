Image: Apple Thunderbolt、一気に2段レベルアップしてる。2022年3月にMac Studioと共に登場した、Apple純正のモニター「Studio Display」。27インチの広色域5Kモニターとして、長らくAppleのモニター番長を担っていました。4年のときがたち、後継モデルとして第2世代の「Studio Display」、および上位機種の「Studio Display XDR」が登場しました。その裏で「Pro Display XDR」がひっそりと