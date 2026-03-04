開幕投手の有力候補２人が満を持して今年初の対外試合に臨む。広島の森下暢仁投手（２８）と床田寛樹投手（３１）が３日、マツダスタジアムでの投手練習に参加した。４日に京セラドームで行われるオリックスとのオープン戦へ、森下は「結果」を求めていくことを強調。２年連続となる大役の座を射止めるため、アピールに燃える。森下の姿勢は一貫している。今年に入ってから、事あるごとに口にしてきた「結果」の２文字。今年初