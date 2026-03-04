関西最大級のターミナル駅、大阪駅直結の数々のグルメ・ファッション・ショップが集まる商業施設「グランフロント大阪」に、2026年3月1日(日)オープン！『見て、食べて楽しむ鮨屋』をコンセプトに、京都2店舗・大阪1店舗を展開するお鮨屋さん。今回は4店舗目のオープンとなる「大阪泉佐野港活鮨グランフロント大阪店」を紹介します。 2026年3月1日オープン「大阪泉佐野港活鮨グランフロント大阪店」