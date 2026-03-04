篠原涼子主演の日本テレビ系ドラマ「パンチドランク・ウーマン−脱獄まであと××日−」に出演する竹財輝之助、梶原叶渚、大澄賢也が４日、コメントを発表した。今作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原涼子）が、父親殺害の容疑で拘置所に移送されてきた日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木