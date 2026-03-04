日田中央ロータリークラブ（RC）は、日田支援学校（大分県日田市西有田）に授業で用いるモニター2台を寄贈し、中庭で実施した改修工事の目録についても衛藤章江校長に贈った。4月に創立50周年を迎えるRCの記念事業の一環。モニター5台と3教室分の網戸を贈った昨年に続くもので、今回も学校に要望に応えた。中庭の改修は、木の切り株があり石が転がるなど荒れ地だった場所を、整地して真砂土を敷くことで子どもたちが遊べるよう