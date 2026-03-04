大相撲放駒部屋に入門する梅木広兜（ひろと）さん（18）＝大分県玖珠町山浦出身＝が2日、町役場を訪れ、宿利政和町長に抱負を語った。6歳で相撲を始めた梅木さんは日田相撲クラブで力をつけ、日田林工高の相撲部では、高校総体個人戦で決勝トーナメントに進出した。2月28日に大阪市内で新弟子検査を受け、1日に同高の卒業式に出席した。梅木さんは放駒親方（元関脇玉乃島）と同高相撲部の岩元優樹監督、日田相撲クラブで指導