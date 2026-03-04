国内トップ級のボートレーサーが集う「G1開設73周年記念海の王者決定戦」が8日、長崎県大村市のボートレース大村で開幕する。市のPR隊が2日、西日本新聞長崎総局を訪れ、来場を呼びかけた。地元長崎の5選手を含めて全国から52人が出場し、13日までの6日間で熱戦を繰り広げる。110億円（うちインターネット投票は91億円）の売り上げが見込まれるという。期間中はお笑い芸人のトムブラウン（8日）やトレンディエンジェル（12