長崎西高（長崎市竹の久保町）で3日、第98回選抜高校野球大会に21世紀枠で出場する野球部の壮行会が開かれた。同校の出場は75年ぶり2度目となる。同部の他にも全国大会に出場する水球部などの部員らが登壇し、全校生徒約550人から拍手を送られた。桑原直太郎主将（2年）が県高野連の長池一徳会長から選抜旗を受け取り、「先輩たちからつないできた『甲子園で校歌斉唱』という目標に向け、一戦一戦全力で戦う」と決意を語った。