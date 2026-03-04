水俣病患者や被害者の補償、救済運動の先頭に立ち、「闘士」と呼ばれた故川本輝夫さんをしのぶ「咆哮（ほうこう）忌」が2月15日、熊本県水俣市であった。遺族や親交があった支援者や水俣病行政の担当者ら約40人が参加し、功績や思い出を語り合った。咆哮忌は、1999年2月18日に67歳で他界した川本さんの命日前後に患者や支援者が実行委員会形式で開催しており25回目。川本さんの長男で、水俣病資料館で語り部を務める愛一郎さん