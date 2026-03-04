「全国の鉄ちゃん、島原に集まれ」−。島原鉄道（諫早−島原港駅、43・2キロ）の本社がある長崎県島原市は、現地消費型のふるさと納税サービス「テツふる」の取り扱いを始めた。市に寄付をすると、額面の3割相当のデジタル商品券がもらえ、市内の島原駅で島鉄グッズが買える仕組み。沿線人口の減少で厳しい経営が続く赤字ローカル線の利用を促す狙いがある。テツふる事務局によると、「鉄道のあるまち」を応援しようと、月刊誌