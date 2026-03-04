佐賀県鹿島市を拠点とする「フットボールクラブ佐賀」は、U−12（小学6年生以下）を対象とした国際育成連携大会「第1回九州オランダチャレンジ杯inSAGA」を29、30日に佐賀市で開催する。大会への参加チーム（一般公募枠）を募集しており、申し込みは専用フォーム＝QRコード＝から受け付けている。大会には、九州・沖縄からU−12の計16チームが参加予定。29日は佐賀市民運動広場、30日はSAGAスタジアム陸上競技場を会場に