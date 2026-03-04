柔道の第68回九州選手権男子が1日、福岡市の福岡武道館であり、体重無差別で競う中、90キロ級の小畑大樹（こばただいき）選手＝ひらまつ病院＝が3位に入って初の全日本選手権出場を決めた。「全然駄目だった」と本調子では無かったものの、多彩な技で強豪を次々と倒して4強入り。もともと抱えていた故障の影響で準決勝は棄権したが、初の全日本出場を決めて「最高です。サポートしてくださる皆さんのおかげ」と喜びを爆発させ