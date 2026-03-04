県は3日、中国の格安航空会社（LCC）春秋航空が運航する佐賀空港（佐賀市）と中国・上海を結ぶ定期路線について、休止期間が10月24日まで延長されたと発表した。佐賀−上海線は、春秋航空が週4往復で運航していたが、昨年12月、週2往復に減った後、今年3月28日まで休止となっていた。県によると、延長の理由について同社は「航空需要の回復が見込めないため」と説明しているという。（田中早紀）