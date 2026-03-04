佐賀県多久市議会は2日、定例市議会を開き、総額146億9千万円（前年度当初比2・3％減）の2026年度一般会計当初予算案を上程した。昨年9月に初当選した香月正則市長が公約に掲げていた、保育所や認定こども園に通う市内の0〜2歳児の保育料を第1子から無償化する事業費4613万円を盛り込んだ。主な事業は、子育て・若者世帯の定住奨励金や奨学金返還支援の補助など定住促進事業費7400万円、自治会活動の支援事業費1460万円、学校