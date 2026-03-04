「ヴォクシー」まもなくマイチェン!?2022年1月に発売されたトヨタ「ヴォクシー」は、現行型で4代目を数えます。兄弟車である「ノア」とともに、ミドルサイズミニバンの売れ筋モデルであり、2025年9月に一部改良を受けました。日本自動車販売協会連合会調べによると、2025年暦年（1月〜12月）の「乗用車ブランド通称名別順位」でヴォクシーは9位にランクイン。7万8760台を登録し、前年対比は111.5％と好調な販売を見せています