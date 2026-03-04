佐賀県警科学捜査研究所（科捜研）元職員がDNA型鑑定13件で不正をしたとして、証拠隠滅の罪などで在宅起訴されたのを受け、県弁護士会の出口聡一郎会長は3日の定例会見で、県警が130件の不正を認めているとした上で「本来ならば全て起訴してもおかしくない。悪質な不正が発覚しないものを選択したのではないかと疑問を感じる」との見解を示した。県警は昨年9月、2017年6月からの約7年超、実際には実施していないDNA型鑑定を実