佐賀、長崎両県の観光情報を扱うフリーマガジン「SとN」の第9号が完成した。これまでの8冊は主に市町単位で情報を掲載していたが、今号は共通テーマに設定した「焼き物の里」を深掘り。同じ肥前窯業圏として県境で接する佐賀の伊万里と有田、長崎の波佐見と佐世保・三川内の4地域にある窯元や飲食店など17カ所を紹介している。「SとN」は、西九州新幹線の開業機運を盛り上げようと、両県の観光担当職員らでつくる佐賀・長崎観