九州・沖縄・山口のアマチュア棋士が頂点を競う「第49期西日本久留米王位戦」（西日本新聞社主催）の福岡都市圏地区の予選会が15日午前10時から、大野城市栄町の福岡将棋会館で開かれる。参加者を募集中。予選会は都市圏在住のアマチュアが対象。定員64人で参加費は2000円。年齢制限はない。予選リーグや決勝トーナメントを経て、上位2人が地区代表として5月10日に久留米市で開かれる本大会に出場する。申し込みや問い合わせ