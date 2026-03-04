福岡県八女市は、同市立花町の立花小と立花中を統合して小中一貫教育の義務教育学校を新設する基本計画を策定した。市立の義務教育学校は上陽北汭（ほくぜい）学園、矢部清流学園、みさき学園に続き4校目となる。2029年度の開校を目指す。