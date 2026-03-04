宮崎県新富町の航空自衛隊新田原基地に配備されたF35Bステルス戦闘機の騒音問題で、町は「精神的物理的負担の軽減策」として町民1人当たり年間2万円の現金給付に乗り出す。町基地対策課によると、基地を抱える自治体が戦闘機の騒音対策で独自に住民に現金給付するのは珍しい。