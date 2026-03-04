柔道女子78キロ超級で2021年東京五輪覇者の素根輝（パーク24）＝福岡県久留米市出身＝が3日、同級を制したグランドスラム（GS）タシケント大会から成田空港に帰国した。国際大会優勝は3年ぶりで「（左）膝をけがして遠のいていたが、（状態は）確実に良い方向にいっている」と笑顔。今年最大の目標とする10月の世界選手権（バクー）に向けて「また金メダルを獲得するため、日々努力を」と決意を込めた。（上岡真里江）