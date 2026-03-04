北九州市教育委員会は、スポーツ庁が小中学生を対象に毎年実施する「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の、同市の本年度分の調査結果を公表した。コロナ禍以降、低下していた体力合計点は改善傾向にあり、小中の男女とも全国平均を上回った。