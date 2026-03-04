2番で起用された近藤（ソフトバンク）が本来の姿を取り戻した。三回2死三塁でラグズデールのカーブを中前に運ぶ2点目の適時打。六回は石黒から中前打を放ち、敵失で二塁に進塁。周東（ソフトバンク）と交代してお役御免となった。安打、そして複数安打も5試合ぶり。過去5試合は1番で起用されたが、大谷（ドジャース）と入れ替わる形で打順が変わった。2月後半の強化合宿前は「大谷の後ろは打ちたくない」と語っていたが、今は