ソフトバンクの前田悠伍投手（20）が3日、体調不良のためヤクルトとのオープン戦（みずほペイペイドーム）の先発登板を回避した。開幕ローテ入りも期待されていた3年目左腕について、小久保監督は「（開幕ローテは）ちょっと厳しいですね。スタートラインに立っていないので」と話した。大江竜聖投手（27）も体調不良のため、試合前練習から欠席した。