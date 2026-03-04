柳田がオープン戦初出場で初安打を放った。4番左翼で先発し、三回2死一、二塁でウォルターズの変化球を右前へ。本塁を狙った二塁走者の柳町は好返球で刺されたが、2月22日の日本代表との壮行試合に出場した後に訴えていた首痛からの順調な回復を証明。「（首痛で）出力という意味でちょっと落ちたので、ここから上げていきたい」と力を込めた。