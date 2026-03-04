九州国際大付属高（北九州市八幡東区）で2日、第98回選抜高校野球大会に出場する野球部などの壮行会が開かれた。城野慶太主将（2年）は「夢の舞台で目指すのは優勝。必ず優勝旗を持って帰ってくる」と意気込みを語った。