「野球人生で初」というサヨナラ弾が、本拠地の左翼テラス席ではずんだ。1点を追う九回1死二塁。ドラフト5位ルーキーの高橋が初球を振り抜いた。広沢の内角球を捉えた逆転2ラン。小久保監督も「びっくりしました」と賛辞を贈った。茨城県出身で中大、JR東日本を経て入団し、開幕1軍を狙う24歳の大型内野手。「出来過ぎな感じだが、どんどん振っていく姿勢が結果につながった。最高のアピールになったかな」。本拠地でのオープ