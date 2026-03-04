福岡県福智町の黒土孝司町長は3日開会の町議会定例会で、平成筑豊鉄道（同町）の在り方を検討する県や沿線9市町村などの法定協議会が示した3案について、鉄道維持案を支持する意向を表明した。沿線市町村で、鉄道維持案の支持を表明したのは初めて。