福岡県大川市の江藤義行市長は、これまで市議会で不同意が続く教育長人事案について、新たに市教育委員の横大路智毅（ともき）氏（65）を候補とする案を、19日の市議会定例会最終本会議に提出する方針を固めた。2024年10月の市長就任以降、副市長と教育長の人事案は市議会で4回不同意とされ、市三役の2人が不在という異例の事態が続く。