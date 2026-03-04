新聞を学校の授業に活用するNIE（教育に新聞を）に取り組む福岡県内の学校による実践報告会が3日、福岡市・天神の西日本新聞社で開かれた。指定された19校のうち小中高14校の担当教諭らが発表した。交流サイト（SNS）などの偽情報が問題となる一方、児童・生徒たちの家庭の多くが新聞を取っていない現状がある。各校で実践した新聞を読む環境づくり、読解力や要約力の向上、新聞作りによる表現力の醸成などの成果を紹介した。