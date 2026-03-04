北海道・美唄警察署は2026年3月3日、空知管内の少女（18）を窃盗の疑いで逮捕しました。少女は3月1日午前9時5分ごろから午前9時半ごろまでの間、美唄市のドラッグストアで、化粧品など9点（販売価格合計1万3692円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、少女は商品を箱から取り出したあと服の中に隠して店を出ていて、その様子が防犯カメラに映っていたということです。調べに対し少女は「間違いありません。お金がな